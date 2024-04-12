В Пскове проходят торжества в честь 30-летия Псковского областного Собрания
В Пскове проходят торжества в честь 30-летия Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент ПАИ.
В «Простории» собрались депутаты регионального парламента всех созывов и сотрудники аппарата Собрания.
В праздничной церемонии участвуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутаты Госдумы Александр Борисов и Александр Козловский, руководители территориальных органов федеральной власти, органов региональной власти, общественники, журналисты.
Напомним, что 30 лет назад, 8 апреля 1994 года, Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.
Подробнее об истории Псковского областного Собрания депутатов можно прочитать здесь.
Юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы организовали субботник на территории братского захоронения
Более 50 мероприятий проведут в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» в Псковской области
Валерий Зайцев — о первых месяцах работы Печорского округа: Теперь у людей есть понимание, кто за что отвечает
Три инвестпроекта одобрил наблюдательный совет «Моглино» под руководством псковского губернатора
Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ