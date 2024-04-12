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Политика

В Пскове проходят торжества в честь 30-летия Псковского областного Собрания

В Пскове проходят торжества в честь 30-летия Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове проходят торжества в честь 30-летия Псковского областного Собрания. Фото здесь и далее: ПАИ

В «Простории» собрались депутаты регионального парламента всех созывов и сотрудники аппарата Собрания.

В праздничной церемонии участвуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутаты Госдумы Александр Борисов и Александр Козловский, руководители территориальных органов федеральной власти, органов региональной власти, общественники, журналисты.

Напомним, что 30 лет назад, 8 апреля 1994 года, Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.

Подробнее об истории Псковского областного Собрания депутатов можно прочитать здесь.

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