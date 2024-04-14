В Гдовский отдел полиции требуются сотрудники

23:04, 14 апреля 2024, ПАИ

В отдел Министерства внутренних дел России по Гдовскому району требуются сотрудники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отдел нужны дознаватель, оперативный дежурный, старший участковый уполномоченный полиции, оперуполномоченный отделения уголовного розыска, инспектор ДПС Госавтоинспекции, полицейский группы охраны и конвоирования, оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции, полицейский-водитель группы охраны и конвоировании.

У кандидата должно быть образование не ниже среднего, отсутствие судимостей, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава, хорошее здоровье, положительные характеристики с предыдущих мест службы и работы.

Ранее сообщалось, что в Псковской области прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В нём приняло участие более двух тысяч человек.