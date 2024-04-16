Площадь возле аэропорта в Пскове после реконструкции станет больше

17:21, 16 апреля 2024, ПАИ

Площадь возле аэропорта в Пскове после реконструкции будет больше, рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Площадь будет больше: проезд будет дальше для транспорта, а парковка ближе к аэропорту. Создается сквозной проезд: строится Островский переулок. Сейчас активно делают саму площадь и Островский переулок, чтобы перекрыть улицу Германа», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, уже разрабатывается концепция памятника, который будет установлен на площади.

«Сейчас решается вопрос со скульптором. Будет облагорожена территория, сопряженная с транспортной безопасностью. Основное – сделать проезжую часть, а дальше памятник появится. Надеюсь, что к середине лета доделаем саму площадь и Островский переулок с установкой светофорного движения», – подчеркнул глава Пскова.

Также позже будет закрыта улица Германа для ремонта коммуникаций, которые сейчас находятся в отвратительном состоянии, обратил внимание он.

Ранее сообщалось, что перед входом в аэропорт Пскова появится «открыточный вид». Напомним, что привокзальная площадь псковского аэропорта закрылась для транспорта с 20 марта.