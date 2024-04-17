​Эксперт: Пожары в Псковской чаще всего происходят в выходные

16:03, 17 апреля 2024, ПАИ

Пожары в Псковской области чаще всего происходят в выходные дни, рассказал начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«По опыту могу сказать, конечно, что это выходные дни: ночь с субботы на воскресенье. Бывает, происходит большое количество пожаров по вине людей, которые в состоянии алкогольного опьянения пренебрегают правилами: курят в быту, засыпают с сигаретами», – пояснил гость радиоэфира.

Всего в первом квартала 2024 года на территории региона зарегистрировали 573 пожара. Самой распространенной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём.