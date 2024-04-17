В МЧС перечислили основные причины пожаров в Псковской области

14:48, 17 апреля 2024, ПАИ

Чаще всего пожары в Псковской области с начала этого года возникали из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сегодня, 17 апреля, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев.

Так, в первом квартале 2024 года 340 пожаров из 573 произошло из-за неосторожного обращения с огнём. «Это либо непотушенная сигарета, либо брошенная спичка, либо какая-то шалость. Основная причина пожаров у нас на сегодняшний день – неосторожное обращение с огнём именно самих людей», – подчеркнул эксперт.

В начале отопительного сезона причинами возгорания часто становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, а также аварийный режим работы электрооборудования и нарушение правил их устройства и эксплуатации, добавил Владислав Соболев.

«Имеют место поджоги и пожары на транспортных средствах, но их не так много», – сообщил эксперт.

Напомним, 12 апреля пожарные за сутки потушили четыре пожара, два из них произошли из-за неосторожности граждан. Кроме того, в начале апреля в двухэтажном доме на улице Боровой в Пскове погиб 61-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.