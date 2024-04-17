Участники трёхсторонней комиссии обсудили возможности совершенствования системы трудоустройства и закрепления кадров в Псковской области

20:16, 17 апреля 2024, ПАИ

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников, обратил внимание участников комиссии, что взаимодействие – один из факторов, который позволил добиться на рынке труда Псковской области результатов.

Так, уровень безработицы в регионе снизился с 6,5 % в 2020 году до 2,9 % в 2023 году. В этой части регион положительно отмечен и на федеральном уровне: общероссийский уровень безработицы в прошлом году составлял всего 3,2 %.

Глава региона напомнил о том, что в послании Федеральному Собранию президент анонсировал запуск нового нацпроекта «Кадры». «Его основными целями будут обеспечение сбалансированности рынка труда и насыщение дефицитных сфер квалифицированными кадрами. Нам есть над чем поработать. Прежде всего это обеспечение кадрами медицинской и образовательной сфер, привлечение и сохранение молодёжи в сфере производства», – прокомментировал губернатор.

В этом направлении, обратил внимание Михаил Ведерников, регион провёл большую работу. Построен учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, действует серьёзный пакет мер поддержки для медицинских и педагогических кадров, работают профориентационные классы, обновлена служба занятости в рамках нацпроекта «Демография».

Напомним, строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета стало возможным благодаря договорённостям губернатора Михаила Ведерникова с руководством Министерства просвещения и высшей науки РФ и Министерства обороны РФ. Средства на реализацию этого масштабного проекта выделены из федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ.

Только на прошлой неделе около двух тысяч человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий. Предложения работодателей получили более 400 человек.

В июне текущего года в Псковской области также пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

«Благодаря этим решениям мы прервали многие негативные тенденции, но демографическая ситуация в Псковской области расслабляться не позволяет – вызовов ещё много. Жители должны быть хорошо осведомлены о карьерных возможностях в регионе, чтобы могли строить свои профессиональные планы на будущее», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова назвала ситуацию на рынке труда Псковской области стабильной. При содействии службы занятости населения в первом квартале текущего года трудоустроено 770 человек.

«Для закрытия кадровой потребности служба занятости ведёт переобучение разных категорий граждан. Образовательные программы реализуются по наиболее востребованным в регионе специальностям. Переобучение ведётся в рамках трёхстороннего договора между гражданином, образовательной организацией и работодателем», – заметила Алёна Трунова.

По её словам, ещё одной открытой площадкой для взаимодействия стал клуб работодателей, который пару месяцев назад открылся на базе псковского кадрового центра.

О профориентационной работе со школьниками доложил председатель профильного комитета Андрей Ермаков. Подспорьем здесь являются такие федеральные проекты, как «Билет в будущее», «Страна мастеров», а также внедрение единой модели профориентационного минимума, реализация мероприятий федеральной программы «Профессионалитет».

Кроме того, в регионе активно развивается взаимодействие образовательных учреждений и производственных предприятий. В сфере здравоохранения наряду с целым комплексом мер поддержки, оказываемых специалистам отрасли, одним из инструментов привлечения кадров является программа целевого обучения. В настоящее время образование по договорам получают почти 560 студентов различных медицинских направлений в различных российских вузах. В этом году первый выпуск врачей состоится и в ПсковГУ.

В рамках совещания рассмотрены направления популяризации технических и рабочих специальностей среди подростков, усиления взаимодействия работодателей и молодёжи в вопросах профориентации, развитии института наставничества, а также вопросы организации занятости несовершеннолетних в летний период.

По итогам заседания губернатор Михаил Ведерников поручил проанализировать различные параметры системы трудоустройства псковских выпускников для проработки дополнительных решений в части подготовки, привлечения и закрепления кадров в регионе, а также в целях совершенствования региональной системы трудоустройства, учитывая существующие вызовы.

«Необходимо, чтобы в образовательных учреждениях Псковской области велась подготовка по всем востребованным в регионе специальностям», – добавил глава региона.