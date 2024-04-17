Неизвестные запустили фейерверк в центре Пскова, несмотря на запрет
В центре Пскова, около кинотеатра «Победа», неизвестные запустили фейерверк, несмотря на запрет. Инцидент произошёл сегодня, 17 апреля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Напомним, запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники продолжает действовать в Псковской области. Использование пиротехники считается административным правонарушением.
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