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Общество

Неизвестные запустили фейерверк в центре Пскова, несмотря на запрет

В центре Пскова, около кинотеатра «Победа», неизвестные запустили фейерверк, несмотря на запрет. Инцидент произошёл сегодня, 17 апреля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники продолжает действовать в Псковской области. Использование пиротехники считается административным правонарушением.

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