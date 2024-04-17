Неизвестные запустили фейерверк в центре Пскова, несмотря на запрет

21:33, 17 апреля 2024, ПАИ

В центре Пскова, около кинотеатра «Победа», неизвестные запустили фейерверк, несмотря на запрет. Инцидент произошёл сегодня, 17 апреля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники продолжает действовать в Псковской области. Использование пиротехники считается административным правонарушением.