В Псковской области действует запрет на запуск фейерверков

21:58, 02 января 2024, ПАИ

Запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники продолжает действовать в Псковской области.

Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу потенциальной опасности.

Запускать салюты было разрешено с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года. Напомним, что запуск до и после указанного времени считается административным правонарушением.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, запуски салютов в условиях проведения СВО неуместны. Кроме того, хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздниками, особенно у находящихся в Пскове и Псковской области в отпуске или на лечении военнослужащих, подчеркнул глава региона.

«Полиция за этим будет внимательно следить. Прошу учитывать это и не портить праздник себе и окружающим», – сказал Михаил Ведерников.

Ранее врач назвал основную причину травм при запуске фейерверков.