В Псковской области действует запрет на запуск фейерверков
Запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники продолжает действовать в Псковской области.
Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу потенциальной опасности.
Запускать салюты было разрешено с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года. Напомним, что запуск до и после указанного времени считается административным правонарушением.
По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, запуски салютов в условиях проведения СВО неуместны. Кроме того, хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздниками, особенно у находящихся в Пскове и Псковской области в отпуске или на лечении военнослужащих, подчеркнул глава региона.
«Полиция за этим будет внимательно следить. Прошу учитывать это и не портить праздник себе и окружающим», – сказал Михаил Ведерников.
Ранее врач назвал основную причину травм при запуске фейерверков.
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