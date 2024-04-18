Белую цаплю запечатлели на берегу Себежского озера

10:46, 18 апреля 2024, ПАИ

Белую цаплю запечатлел на берегу Себежского озера местный житель Дмитрий Базылев, пишет районная газета «Призыв».

«Вчера сфотографировал случайно цаплю на берегу озера Себежское», – отметил он.

Отметим, белая цапля обитает вдоль различных водоемов и питается лягушками, рыбой, речными раками, змеями, мелкими грызунами и различными насекомыми.

Ранее сообщалось, что ежа встретили у торговых домиков в Изборске местные жители, а возле церкви в Палкино поселилась енотовидная собака.