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Общество

Белую цаплю запечатлели на берегу Себежского озера

Белую цаплю запечатлел на берегу Себежского озера местный житель Дмитрий Базылев, пишет районная газета «Призыв».

«Вчера сфотографировал случайно цаплю на берегу озера Себежское», – отметил он.

Белую цаплю запечатлели на берегу Себежского озера. Фото: Дмитрий Базылев

Отметим, белая цапля обитает вдоль различных водоемов и питается лягушками, рыбой, речными раками, змеями, мелкими грызунами и различными насекомыми.

Ранее сообщалось, что ежа встретили у торговых домиков в Изборске местные жители, а возле церкви в Палкино поселилась енотовидная собака.

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