Недельные сборы для школьников планирует проводить центр «Воин» в Псковской области

12:25, 18 апреля 2024, ПАИ

Недельные сборы для школьников планирует проводить центр «Воин» в Псковской области. Об этом рассказал заместитель директора филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Александр Дробышев во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

«С 1 апреля по 6 апреля мы делали выездную сессию – ездили в Локню, организовывали там недельные сборы. У нас, чтобы инструктор к ребёнку подошел, нужно всё оформить документально. А сейчас появилась короткая недельная программа – военно-спортивные сборы. Сейчас планируем эту тему продвигать: договариваемся с директорами школ, набираем несколько групп, приходим в школу на неделю и занимаемся с ними, например, каждый день в течение четырёх часов», – отметил Александр Дробышев.

По его словам, у центра «Воин» есть вся необходимая техническая база. «Однако есть одна проблема, связанная с занятостью детей. Они освобождаются не раньше четырёх часов, и занятия у нас начинаются поздно. В основном в этом и есть проблема – нам детей никак к себе не приманить, потому что они постоянно заняты. Предлагаю наладить взаимодействие: если у Юнармии, может, не хватает матбазы, мы готовы к сотрудничеству», – обратил внимание он.

А проведённые на территории школ сборы, в свою очередь, будут способствовать большему вовлечению детей в занятия центра, заключил Александр Дробышев.

Напомним, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи открылся в Псковской области в 2023 году.