Крымскую сосну высадили перед памятником Александру Невскому в Самолве

14:23, 18 апреля 2024, ПАИ

Крымскую сосну высадили перед памятником Александру Невскому в Самолве, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что саженец крымской сосны передали представителям региона из Севастополя на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе».

Дерево должно было быть высажено в знаковом месте региона.

Ранее сообщалось, что председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе рабочего визита в Псковскую область возложил цветы к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве.