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Как проходит реставрация фресок, рассказали псковичам

Как проходит процесс реставрации фресок, рассказали художники-реставраторы отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Татьяна Федоренко и Анна Ельпантифорова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 18 апреля.

Художники-реставраторы Татьяна Федоренко и Анна Ельпантифорова. Фото: ПАИ.

Татьяна Федоренко сообщила, что сначала необходимо укрепить основание, чтобы оно плотнее прилегало к кладке. «Это всё предварительно исследуется. Выясняется, какие виды разрушения мы имеем. Например, красочный слой может шелушиться. И это, кстати, не всегда видно в прямом свете, а в боковом видно, поэтому посетителей просят не трогать фрески руками: может на пальцах остаться красочный слой», – пояснила эксперт.

Татьяна Федоренко добавила, что утраты авторского грунта заполняются реставрационным грунтом на основе извести, а затем тонируются. «Что касается древних памятников, тонировка не делается тон в тон, как на более поздней живописи, здесь мы только приглушаем восполнения, чтобы они не пестрили и не рябили белизной. Они приглушаются акварельными красками в цвет потёртости окружения», – рассказала реставратор.

В реставрации используется только обратимый материал, подчеркнула гостья радиоэфира. Его главная особенность в том, что его при необходимости можно удалить с поверхности.

Анна Ельпантифорова добавила, что авторская живопись всегда остаётся в первозданном варианте: её не дописывают и не обновляют.

«[Такие важные] вопросы решаются на реставрационных советах, они обсуждаются. И после этого только принимается решение о том или ином экспозиционном виде. То есть самостоятельно мы не имеем права что-то взять и дописать», – уточнила Татьяна Федоренко.

Ранее сотрудники Псковского музея-заповедника передали Снетогорскому монастырю фрески «Апокалипсис» XVI века из собора Рождества Богородицы. Фреску нашли случайно в ноябре 2015 года при реставрационных работах по замене кровли собора. При попытках убрать от монументальной живописи накопившийся мусор фреска осыпалась и распалась на тысячи мелких фрагментов. Специалисты музея провели ювелирную работу по восстановлению живописи. Им даже удалось подобрать некоторые фрагменты и склеить между собой.

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