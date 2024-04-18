Проект «ПерельМания и ПерельМагия» презентовали псковским школьникам

16:09, 18 апреля 2024, ПАИ

Проект «Перельмания и Перельмагия. Умные книги об умных игрушках» представили школьникам в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Мероприятие прошло в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад».

Название проект получил от фамилии известного советского учёного Якова Перельмана, выпустившего в первой половине прошлого века серию книг, в которых с помощью ребусов, загадок, задач и необычных опытов он объяснял законы астрономии, физики и геометрии.

Автор проекта Светлана Тишина с помощью игрушек показала ребятам, что законы физики можно понять с помощью игры. Дети смогли принять участие в мастер-классах, наглядно демонстрирующих то, как работают некоторые физические явления.

Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартовал в Псковской области 15 апреля. На событии уже в 19-й раз собираются представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.