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Общество

Художники из Китая приедут в Псков для создания картин в стиле гохуа

Китайские художники посетят Псков, а также создадут произведения в технике гохуа [стиль живописи, в котором используются минеральные краски и тушь на шёлке или бумаге. – Прим. ред]. С докладом на эту тему выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в рамках участия в Балтийском культурном форуме, который проходит в Светлогорске. Сегодня, 18 апреля, стартовал второй день мероприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В рамках форума прошло заседание, в котором приняли участие представители Китайского комитета музеев и коллекций музыкальных инструментов. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках форума прошло заседание, в котором приняли участие представители Китайского комитета музеев и коллекций музыкальных инструментов «Россия – Китай: музыка, которая объединяет».

Директор Псковского музея-заповедника выступила с докладом о сотрудничестве музея и Китайской Народной Республики. Планируется, что китайские художники посетят объекты Псковского музея и Пскова. По итогам работ будет организована выставка.

Ранее сообщалось, что Георгий Василевич на Балтийском культурном форуме прочёл лекцию о Курбатове.

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