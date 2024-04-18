Борис Елкин рассказал о планах обновить асфальт в проездах у рынка «Нива», на улицах Рокоссовского и Байкова

16:45, 18 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале рассказал о планах обновить асфальт в проездах у рынка «Нива», на улицах Рокоссовского и Байкова.

«Вместе с депутатом Псковской городской Думы Любовью Николаевой посетил округ №10. Одна из важных задач – привести в порядок муниципальные проезды. Проход от рынка вдоль школы №25; проезды вдоль Западной, 15, 17; между Рокоссовского, 36 и 38; Байкова, 13 и 15 – включим в план ремонта на следующий год. Временным же решением станет подсыпка проблемных мест. В случае появления в результате торгов экономии заменим асфальт в этом году», – рассказал глава Пскова.

Борис Елкин также отметил актуальность обновления во дворах детских площадок. «Для решения этой проблемы есть механизмы ФКГС и ТОС, о которых неоднократно рассказывал. Также устанавливаем детские площадки при поддержке губернатора Михаила Ведерникова. Условие одно – решение общего собрания жителей и согласие взять ее на баланс дома», – напомнил Борис Елкин.

«Обсудили с депутатом и другие вопросы округа: восстановление газона вдоль Рокоссовского, уборку пешеходной зоны на пути к ППК. По каждому пункту дал поручения и поблагодарил Любовь Алексеевну за неравнодушие и активную работу с гражданами», – отметил глава Пскова.