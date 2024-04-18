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Наталья Исакова отметила пристальное внимание Владимира Мединского к военной истории Псковской области

Помощник президента, руководитель Российского военно-исторического общества уделяет большое внимание Псковской области, заявила член Общественной палаты РФ, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор регионального Госархива Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Наталья Исакова отметила пристальное внимание Владимира Мединского к военной истории Псковской области. На фото Наталья Исакова

«Действительно, внимание к нашему региону, которое уделяет Владимир Мединский, очень важно для нас. Здесь дело не столько в должности, столько в человеке, который является профессионалом своего дела, обладает большим кругозором и качественным историческим знанием», – отметила Наталья Исакова.

При этом важно, что эти знания доносятся до молодёжи с помощью современных форм, сказала она. Кроме того, Наталья Исакова обратила внимание на то, что сейчас для экспертов важно как можно понятнее преподносить исторические факты до общественности.

«И действительно, он [Владимир Мединский. – ПАИ] обладает знаниями и ресурсами, чтобы это делать. И очень приятно, что это в том числе происходит и на территории нашего региона. Псковская область действительно край с богатой историей, не зря принято считать, что «Россия начинается здесь». Наш регион всегда был форпостом, и где, если не здесь, должно осуществляться пристальное внимание к военной истории», – заключила она.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В этот день помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. В частности, он возложил цветы к памятнику в Самолве.

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