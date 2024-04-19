Мама девушки, пострадавшей в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорье, рассказала о самочувствии дочери

18:01, 19 апреля 2024, ПАИ

Мама девушка, которая прошла лечение в Педиатрическом университете в Санкт-Петербурге после февральского ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, рассказала корреспонденту ПАИ о самочувствии дочери. Сейчас девушка находится на домашнем обучении и лечится амбулаторно.

Школьница проходит амбулаторное лечение в Псковской областной детской больнице. Врачи следят за самочувствием девочки и работают над её восстановлением.

Со слов мамы, девочке предстоит восстановление пострадавшего глаза. Сейчас ещё не сняли швы после аварии. Если всё будет хорошо, то их снимут в середине мая. По прогнозу врачей, пострадавший глаз будет видеть, но насколько пострадало зрение, на данный момент окончательного вывода нет.

При этом пластика для восстановления лица девочки не потребуется, но будет проведена шлифовка для устранения шрамов. Сколько сеансов займёт устранение шрамов, пока говорить рано. После восстановления лица и зрения врачи будут восстанавливать зубы, которые также пострадали во время ДТП.

«Сейчас ей противопоказаны всякие нагрузки. В том числе долгий просмотр телевизора или использование телефона. Она теряется от солнечного света, он её слепит даже в солнечных очках. Ей сложно ориентироваться на улице, она теряется. Ещё одно последствие ДТП – она не может читать: прыгают буквы. Из развлечений только прогулки с подругой по вечерам во дворе», — рассказывает мама девочки.

Редакция ПАИ желает девушке скорейшего окончательного выздоровления

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.