За неделю 70 жителей Псковской области обратились к медикам из-за укусов клещей

17:00, 19 апреля 2024, ПАИ

70 жителей Псковской области обратились в медицинские организации по поводу укусов клещей с 12 по 18 апреля, среди них 19 человек – дети, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Среди исследованных клещей 21,7% был поражён иксодовым клещевым боррелиозом и 9,9% – моноцитарным эрлихиозом человека.

Всего с начала весны по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратился 171 человек, 52 из которых – дети. Общее количество обращений в 2,5 раза меньше среднемноголетних недельных данных, число детских обращений меньше в 2,2 раза. За аналогичный период в прошлом году по поводу укусов клещей обратились 48 человек, в том числе 20 детей, отметили в Роспотребнадзоре.

Удаление клещей в Пскове проводится в травматологическом пункте.

Сдать клеща на исследование в Пскове можно в лабораторию на улице Гоголя, 21а (вход со двора) по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, телефоны для справок: 8 (8812) 66-42-91, 66-28-90; в лабораторию на улице Гоголя, 17 по будням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 (по пятницам до 15:00), телефоны для справок: 8 (8812) 66-42-80, 66-28-90.

В Великих Луках принести клеща на исследование можно в лаборатории на улице Тимирязева, 9 и в Санитарном переулке, 4 по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00). Телефоны для справок: 8 (911) 364-39-19, 8 (8115) 37-19-14.

Ранее сообщалось, что с начала весны в псковскую инфекционку обратились 93 человека, пострадавших от укуса клеща. Положительные результаты оказались в 42 случаях. При этом 38,7 % были носителями боррелиоза, 6,5 % – эрлихиоза.