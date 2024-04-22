Набор для шашлыка в России подорожал на 11%
Набор для шашлыка, состоящий из мяса, шампуров, розжига, углей и мангала, подорожал на 11%. Его стоимость стала 2 917 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».
Уже готовое мясо для жарки обойдётся россиянам в 679 рублей, мангал – в 1402 рубля, комплект шампуров – в 304 рубля. На уголь придётся потратить 243 рубля, а на розжиг – 289 рублей.
При этом за 1-18 апреля уровень продаж такого набора для шашлыка оказался ниже прошлого года на 31%.
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