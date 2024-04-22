На какое время кофе даёт энергию, рассказала врач

07:54, 22 апреля 2024, ПАИ

Как долго действует кофеин на организм человека, рассказала нутрициолог Елена Владимирова. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист отметила, что кофеин может откладывать усталость у человека, однако уже через четыре часа его действие прекратится.

При этом нутрициолог рассказала, что спустя 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди начинают чувствовать прилив энергии. Кофеин откладывает усталость, подчеркнула она.

«В мозгу есть тормозные рецепторы – аденозиновые. Когда на них накапливаются молекулы усталости – аденозины – мы чувствуем усталость и сонливость. Выпивая чашку кофе, кофеин садится на эти тормозные рецепторы вместо аденозина», – объяснила нутрициолог.

Действие кофеина прекращается примерно через четыре часа, пояснила она. И после этого люди могут почувствовать резкий упадок сил, отметила Елена Владимирова.

Однако специалист предупредила, что у тех, кто регулярно пьёт кофе, организм начинает адаптироваться. И именно поэтому у таких людей, которые пропустили чашку кофе, чувствуется резкий упадок сил.

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