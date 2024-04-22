Псковское отделение Соцфонда оплатило 1 230 дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью

16:18, 22 апреля 2024, ПАИ

С начала года псковское отделение Социального фонда оплатило родителям 1 230 дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«На оплачиваемый ежемесячный мини-отпуск из четырех дней имеют право родители, опекуны или попечители детей с инвалидностью. Это позволяет работающим гражданам посвятить уходу за особенными детьми больше времени. Кроме того, в течение года дни можно “копить”, после чего не более 24 дней подряд использовать как дополнительный отпуск. Оформить его может как один из родителей, так и оба, разделив выходные между собой», – рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью производится в размере среднего заработка родителя. Денежная компенсация за неиспользованные дни не выплачивается. Авансом они не предоставляются, а не использованные в календарном году на другой календарный год не переносятся. С порядком предоставления дополнительных выходных можно ознакомиться на сайте СФР.

Ответы на все интересующие вопросы по дополнительным выходным по уходу за детьми с инвалидностью можно получить по телефону регионального контакт-центра: 8 800 200 00 98.