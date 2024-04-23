Псковский мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» покажут в кинотеатрах

12:30, 23 апреля 2024, ПАИ

Псковский мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» покажут в кинотеатрах, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Премьера мультфильма пройдёт 6 июня 2024 года. Она приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

«Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия», – отметили в пресс-службе правительства региона.

Режиссёром мультфильма выступила Екатерина Гаврюшкина. Она же написала сценарий к мультфильму. Композитором стал Вячеслав Круглик, а сама идея принадлежит продюсеру Игорю Гаврюшкину и художнику Игорю Шаймарданову.

Ранее в Пскове прошла выставка художника Игоря Шаймарданова. Выставка была посвящена Александру Пушкину и состояла из картин, которые стали основой для будущего мультфильма. Также Игорь Шаймарданов рассказал, чем его привлекает Любятово.