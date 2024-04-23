Какую самую большую сумму украли мошенники у псковичей, рассказал эксперт

14:45, 23 апреля 2024, ПАИ

Восемь миллионов потеряла женщина в Пскове из-за мошенников, сообщил начальник отделения по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Рудаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

Около месяца женщину обманывали злоумышленники. Она сначала перевела им деньги со своих счетов, потом стала оформлять кредиты и в итоге продала свою квартиру, а деньги перечислила мошенникам, пояснил спикер.

«Мошенники – это очень хорошие психологи. При оформлении кредитов и сделок они остаются на связи со своей жертвой. Общаясь со злоумышленниками, люди не могут нормально мыслить», – сказал Александр Рудаков.

Ранее эксперт рассказал, что около 50 преступлений в сфере мошенничества удалось раскрыть за три месяца в Пскове.