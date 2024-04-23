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Общество

Выставка в честь Пушкина откроется в Изборске

Выставка «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии» откроется в музее-заповеднике «Изборск» в преддверии 225-летия со дня рождения поэта, сообщили ПАИ в учреждении.

Выставка в честь Пушкина откроется в Изборске. Фото: Изборский музей-заповедник

Музей подготовил выставку совместно с Государственным архивом Псковской области. Проект подготовлен при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества.

Представленные на выставке фотоальбомы расскажут о Пушкинских праздниках поэзии конца 1940-х – 1980-х годов. Посетители увидят копии архивных документов, рассказывающие о предках А. С. Пушкина, а также макет генеалогического древа рода Ганнибалов.

Кроме того, на выставке представлены материалы о пребывании поэта в Псковской губернии и его окружении во время его ссылки, императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, письма, а также документы о предании тела А. С. Пушкина земле в Святогорском монастыре.

Открытие выставки состоится 25 апреля в 13:00 в Доме купца Белянина на улице Печорской, 39.

Напомним, что в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий, среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции. Также с 6 по 9 июня в Псковской области состоятся Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

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