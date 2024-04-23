Псковский организатор всероссийского турнира оценил работу своей команды на пять с минусом

17:55, 23 апреля 2024, ПАИ

Организатор всероссийского турнира по кудо «Кубок губернатора Псковской области» Илья Кучеров оценил работу своей команды по организации мероприятия на пять с минусом. Об этом он сказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

«Мы справились хорошо. Лучше, чем в прошлый раз. У нас на каждое такое мероприятие приезжает комиссар. В этот раз им был судья международной категории Максим Сучков. После соревнований они выдают целый чек-лист недочётов. По нему надо делать работу над ошибками», – сказал он.

«На этот раз с минимальным набором ошибок мы провели турнир. Да, в любом мероприятии есть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Всегда кто-то где-то ошибётся. Минусы бывают. Но в целом за турнир я бы своей команде, которая мне помогала, пятёрку с минусом поставил смело», – заверил спикер пресс-конференции.

Напомним, что псковичи заняли первое общекомандное место по итогам турнира.

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