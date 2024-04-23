Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский организатор всероссийского турнира оценил работу своей команды на пять с минусом

Организатор всероссийского турнира по кудо «Кубок губернатора Псковской области» Илья Кучеров оценил работу своей команды по организации мероприятия на пять с минусом. Об этом он сказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

Илья Кучеров: «На этот раз с минимальным набором ошибок мы провели турнир». Фото: ПАИ

«Мы справились хорошо. Лучше, чем в прошлый раз. У нас на каждое такое мероприятие приезжает комиссар. В этот раз им был судья международной категории Максим Сучков. После соревнований они выдают целый чек-лист недочётов. По нему надо делать работу над ошибками», – сказал он.

«На этот раз с минимальным набором ошибок мы провели турнир. Да, в любом мероприятии есть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Всегда кто-то где-то ошибётся. Минусы бывают. Но в целом за турнир я бы своей команде, которая мне помогала, пятёрку с минусом поставил смело», – заверил спикер пресс-конференции.

Напомним, что псковичи заняли первое общекомандное место по итогам турнира.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2024

Псковский организатор всероссийского турнира оценил работу своей команды на пять с минусом
23 апреля 2024

Спортсменов из 15 регионов страны собрал всероссийский турнир по кудо в Пскове
23 апреля 2024

Первое общекомандное место заняла команда Пскова на всероссийских соревнованиях по кудо
23 апреля 2024

Воспитанницы печорского спортивного клуба заняли второе место на всероссийском танцевальном чемпионате
23 апреля 2024

Достижения псковских кудоистов обсуждают в медиацентре ПАИ
23 апреля 2024

Более десяти золотых наград завоевали псковичи в турнире по кикбоксингу в Петербурге
23 апреля 2024

Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области
23 апреля 2024

Псковского футболиста вызвали в юношескую сборную России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...