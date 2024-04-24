Псковичей приглашают на субботник 27 апреля
Псковичей и гостей города приглашают на субботник, который пройдёт на территории деревянной церкви Варвары Великомученицы 27 апреля в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Организационный сбор в 14:50. Участвующих в субботнике обеспечат инструментами и средствами защиты, но можно приходить с личными граблями и перчатками, отметили организаторы.
Ранее сообщалось, что в Пустошке привели в порядок городской парк, а участники экологического фестиваля «Чистый город» очистили набережную Милевки в Пскове от мусора.
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