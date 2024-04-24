Псковичей приглашают на субботник 27 апреля

10:22, 24 апреля 2024, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на субботник, который пройдёт на территории деревянной церкви Варвары Великомученицы 27 апреля в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Организационный сбор в 14:50. Участвующих в субботнике обеспечат инструментами и средствами защиты, но можно приходить с личными граблями и перчатками, отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Пустошке привели в порядок городской парк, а участники экологического фестиваля «Чистый город» очистили набережную Милевки в Пскове от мусора.