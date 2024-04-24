В крупном ДТП под Локней скончался водитель

10:50, 24 апреля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Audi 80 скончался в ДТП у деревни Терехово в Локнянском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Само ДТП произошло на 84-м километре автодороги Пушкинские Горы – Локня, у деревни Терехово Локнянского района. Водитель автомобиля Audi 80, 41-летний житель Локнянского района, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Валдай» под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Audi погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель фургона осмотрен на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.