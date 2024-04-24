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Общество

Сертифицированный спасатель будет работать на Солдатском пляже в Пскове

Сертифицированный спасатель будет работать на Солдатском пляже в Пскове, сообщил псковский предприниматель Денис Быченков, занимающийся развитием проекта, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Денис Быченков. Фото: ПАИ

«На пляже будет работать только сертифицированный спасатель. У нас есть спасательная вышка, круги. Что называется, всё как положено, потому что без этого мы не можем вообще называться пляжем», – подчеркнул гость радиоэфира.

Все потенциально опасные зоны на пляже уже огородили, отметил предприниматель. Кроме того, в ближайшее время туда придут водолазы, чтобы обследовать дно.

«Я отдаю себе отчёт, что, если это место станет популярным и туда будет ходить много людей, то одним спасателем мы явно не отделаемся. То есть нужны будут ещё несколько дежурных, которые будут смотреть за ситуацией на пляже и за порядком», – подчеркнул предприниматель.

Ранее сообщалось, что на территории Солдатского пляжа появится круглогодичная парковая зона для семейного отдыха. Помимо парково-пляжной инфраструктуры, там обустроят плавучий бассейн на понтонах и организуют причал для катамаранов и лодок.

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