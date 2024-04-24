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Дни пушкинской поэзии и русской культуры будут транслировать на телеканале «Культура»

Дни пушкинской поэзии и русской культуры будут транслировать на телеканале «Культура», рассказал генеральный директор «Русского концертного агентства», директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета Дмитрий Гринченко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 24 апреля.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры будут транслировать на телеканале «Культура». Фото: ПАИ

«Мы приехали посмотреть, где будет расположена сцена и как поставлен свет, потому что мероприятие будет большое, будет его трансляция на телеканале «Культура». Размышлений много, но мы настроены позитивно. Предстоит большая работа, сделать нужно всё аккуратно, потому что после нашего спектакля в «Михайловском» тоже будет жизнь. Важно не повредить природу», – отметил спикер.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области пройдут в этом году с 6 по 9 июня.

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