«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание общественного транспорта на майские праздники

22:00, 24 апреля 2024, ПАИ

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал режим работы и расписание общественного транспорта в майские праздники (с 26 апреля по 12 мая). Информация размещена на официальном сайте предприятия.

Движение автобусов будет осуществляться по расписанию рабочего дня 26 и 27 апреля, 2 и 3 мая, с 6 по 8 мая.

По расписанию выходного дня будут курсировать автобусы 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая.

Также с 28 апреля вводится летнее расписание движения автобусов в садоводческие товарищества по выходным, с 2 мая – по рабочим дням.

28, 30 апреля, а также 4, 9, 11 мая движение автобусов будет осуществляться по расписанию субботнего дня, 1, 5, 12 мая – по воскресному расписанию, 8 мая – по пятничному.

Подробная информация, в том числе расписание пригородных перевозок, есть на официальном сайте предприятия.

Кроме того, дополнительные автобусы на кладбища Орлецы и Крестовское запустят в Пскове 28 апреля, 4, 5 и 14 мая.

Ранее сообщалось, что «Псковпассажиравтотранс» запускает автобусный маршрут Псков – Санкт-Петербург. Автобусы начнут ездить с 12 апреля трижды в неделю.

Также, в апреле и мае «Ласточка» из Пскова в Петербург изменит маршрут и время в пути.