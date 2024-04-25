Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Исакова: Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач государства

Поддержка семей с детьми – это одна из приоритетных задач государства на всех уровнях. Для любого гражданина, а особенно для многодетных семей, важны любые меры поддержки от государства, особенно финансовые. Об этом ПАИ заявила член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Наталья Исакова: «Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач государства». Фото: ПАИ

«Значительная часть расходов семейного бюджета как раз идёт на коммунальные услуги, питание, транспорт и вещи первой необходимости. Собрать ребёнка в школу к 1 сентября – это проблема всех семей, а если в семье несколько детей, которые за лето, как правило, вырастают из всего, – это глобальная проблема. Только в совокупности можно достичь поставленных целей», – заключила она.

Напомним, что в Псковской области расширен региональный пакет мер поддержки многодетных семей. С 1 августа многодетные семьи могут получить на каждого ребёнка ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере трёх тысяч рублей, а также право на бесплатный проезд в общественном транспорте по городским и пригородным маршрутам, бесплатное питание для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных организациях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2024

Раритетную «Победу» выставили на продажу в Пскове
25 апреля 2024

В Псковской области простились с семью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга
25 апреля 2024

На Октябрьском проспекте в Пскове старые тополя заменят на деревья других пород
25 апреля 2024

Псковские педагоги могут стать участниками Всероссийского форума классных руководителей
25 апреля 2024

Наталья Исакова: Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач государства
25 апреля 2024

Улицу Гремячую отремонтируют в Пскове
25 апреля 2024

Около 400 поисковиков участвуют в экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах
25 апреля 2024

Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...