Наталья Исакова: Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач государства

13:29, 25 апреля 2024, ПАИ

Поддержка семей с детьми – это одна из приоритетных задач государства на всех уровнях. Для любого гражданина, а особенно для многодетных семей, важны любые меры поддержки от государства, особенно финансовые. Об этом ПАИ заявила член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Значительная часть расходов семейного бюджета как раз идёт на коммунальные услуги, питание, транспорт и вещи первой необходимости. Собрать ребёнка в школу к 1 сентября – это проблема всех семей, а если в семье несколько детей, которые за лето, как правило, вырастают из всего, – это глобальная проблема. Только в совокупности можно достичь поставленных целей», – заключила она.

Напомним, что в Псковской области расширен региональный пакет мер поддержки многодетных семей. С 1 августа многодетные семьи могут получить на каждого ребёнка ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере трёх тысяч рублей, а также право на бесплатный проезд в общественном транспорте по городским и пригородным маршрутам, бесплатное питание для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных организациях.