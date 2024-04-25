Как отличить хорошую детскую книгу от плохой, объяснили псковичам

17:24, 25 апреля 2024, ПАИ

Если взрослый человек никогда не увлекался литературой, ему будет сложно помочь привить любовь к хорошим книгам ребёнку. Таким мнением в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился советский и российский детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин.

«Есть такие родители, которые следят за своими детьми и с самого начала не выпускают их из виду. Это не означает наказывать, это значит просто любить своих детей и стараться направить их в нужном направлении. В этих семьях обязательно вырастут хорошие люди. Умеющие читать и любящие музыку. Это моё мнение. Дети должны первое воспитание хорошее проходить в семье. Но семья для этого должна очень много усилий прикладывать. Пускать это на самотёк нельзя», – отметил гость радиоэфира.

Хорошую детскую литературу от плохой отличает свобода самовыражения и лёгкость. Такие книги дети любят читать, отметил Виктор Лунин. «Хорошая детская книга – это не учебник. Считают, что она должна учить, но она должна исподволь учить. Это совсем другое дело. Понимаете, ты пишешь и передаёшь детям свой опыт. Если твой опыт хороший и ты понимаешь, что можешь детям что-то передать, тогда ты пишешь искренне и с любовью», – подчеркнул писатель.

Ранее Виктор Лунин рассказал, легко ли стать писателем в современной России, и поделился мнением о Пскове.