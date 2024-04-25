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Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по гребле

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» Артемий Усанов и Владислав Забродин стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по гребле «Регата на призы олимпийских чемпионов Николая Синёва и Сергея Федоровцева». Старты проходят в Ростове-на-Дону с 22 по 27 апреля, сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по гребле. Фото: группа Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте»

Псковичи взяли бронзу в соревнованиях среди четвёрок вместе с воспитанниками петербургской школы высшего мастерства по водным видам спорта имени Юрия Тюкалова. В финальной гонке их результат составил шесть минут и 21 секунду. Экипаж, который пришёл к финишу вторым, обогнал псковичей и петербуржцев меньше чем на полсекунды.

Напомним, что вчера, 24 апреля, псковичи заняли шестое место в соревнованиях среди двоек. Этот результат позволил им продолжить тренироваться в юношеской сборной России по гребле.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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