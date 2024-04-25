Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по гребле

17:14, 25 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» Артемий Усанов и Владислав Забродин стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по гребле «Регата на призы олимпийских чемпионов Николая Синёва и Сергея Федоровцева». Старты проходят в Ростове-на-Дону с 22 по 27 апреля, сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи взяли бронзу в соревнованиях среди четвёрок вместе с воспитанниками петербургской школы высшего мастерства по водным видам спорта имени Юрия Тюкалова. В финальной гонке их результат составил шесть минут и 21 секунду. Экипаж, который пришёл к финишу вторым, обогнал псковичей и петербуржцев меньше чем на полсекунды.

Напомним, что вчера, 24 апреля, псковичи заняли шестое место в соревнованиях среди двоек. Этот результат позволил им продолжить тренироваться в юношеской сборной России по гребле.

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