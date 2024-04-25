62% россиян планируют потратить на майские праздники не более 15 тысяч рублей
62 % россиян планируют потратить на майские праздники сумму до 15 тыс. рублей, пишет «Газета. ру» со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.
Уложиться в бюджет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей хотят 21 % опрошенных, в пределах 30–45 тыс. рублей – 11 %, от 45 тыс. рублей – 6 %.
Ранее стало известно, кто в Пскове может зарабатывать более 100 тыс. рублей и сколько псковичей готовы перейти на безналичный расчёт.
Итоги муниципального этапа областного конкурса юных инспекторов «Безопасное колесо» подвели в Порхове
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Опытом работы с инвесторами в Псковском районе поделилась Наталья Фёдорова на форуме «Инвест-Импульс»