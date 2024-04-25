62% россиян планируют потратить на майские праздники не более 15 тысяч рублей

08:23, 26 апреля 2024, ПАИ

62 % россиян планируют потратить на майские праздники сумму до 15 тыс. рублей, пишет «Газета. ру» со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Уложиться в бюджет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей хотят 21 % опрошенных, в пределах 30–45 тыс. рублей – 11 %, от 45 тыс. рублей – 6 %.

Ранее стало известно, кто в Пскове может зарабатывать более 100 тыс. рублей и сколько псковичей готовы перейти на безналичный расчёт.