Почти 30 млн рублей выделят на строительство дороги к экотехнопарку в Палкинском районе

14:19, 27 апреля 2024, ПАИ

Дорогу построят к экотехнопарку, который появится в Палкинском районе. Об этом в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 27 апреля, сообщил вице-губернатор Игорь Шатурный, передаёт корреспондент ПАИ.

На работы выделят 27 млн рублей. Протяжённость дороги составит 20 километров. Её проектирование произойдет в этом году, а в следующем начнут её строительство.

Сегодня площадку строительства экотехнопарка посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который проконтролировал ход работ.