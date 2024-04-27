Почти 30 млн рублей выделят на строительство дороги к экотехнопарку в Палкинском районе
Дорогу построят к экотехнопарку, который появится в Палкинском районе. Об этом в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 27 апреля, сообщил вице-губернатор Игорь Шатурный, передаёт корреспондент ПАИ.
На работы выделят 27 млн рублей. Протяжённость дороги составит 20 километров. Её проектирование произойдет в этом году, а в следующем начнут её строительство.
Сегодня площадку строительства экотехнопарка посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который проконтролировал ход работ.
Напомним, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка.
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