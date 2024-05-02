Александр Серавин покинул должность заместителя губернатора Псковской области

17:31, 02 мая 2024, ПАИ

Александр Серавин покинул должность заместителя губернатора Псковской области. Как сообщил ПАИ сам Александр Серавин, он перешёл на новую работу в качестве советника спикера Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Александр Серавин был назначен заместителем губернатора Псковской области 6 июня 2022 года. Своё первое интервью в статусе вице-губернатора Псковской области он дал в эфире спецпроекта Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма».

За время работы Александра Серавина в должности заместителя губернатора в регионе успешно прошли несколько крупных избирательных кампаний, включая губернаторскую и президентскую.

Александр Серавин известен как один из наиболее активных сторонников и участников развития института дистанционного электронного голосования. Во время его нахождения в должности заместителя губернатора в Псковской области ДЭГ успешно использовался во время трёх избирательных кампаний: от муниципального до федерального уровня.

Александр Серавин родился 24 мая 1976 года в Витебске. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «психология».

С 2001 года Александр Серавин работал психологом-аналитиком, политконсультантом в избирательных кампаниях в российских регионах. В 2009–2017 годах – исполнительный директор ООО «Экспертная группа «Питер». С 2017 по 2021 год – заведующий центром электронной электоральной политики Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Также в 2017–2022 годах работал директором по исследованиям и развитию ООО «Экспертная группа «Питер». С апреля 2022 года – советник губернатора Псковской области, с июня 2022-го – заместитель губернатора Псковской области.