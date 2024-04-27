Одну полосу проезжей части улицы Новгородской в Пскове закроют для транспорта до 16 мая

23:47, 27 апреля 2024, ПАИ

Одна полоса проезжей части улицы Новгородской в районе здания № 12 при движении от 4-го Зонального проезда в сторону Зонального переулка в Пскове будет закрыта для движения с 27 апреля по 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение в эти дни с 8:00 до 17:00 будет прекращено по одной полосе.

Кроме того, 3 мая в связи с проведением разгрузочных работ с 9:00 до 14:00 закрывается для транспорта участок дороги на улице Герцена в районе дома № 15а, сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что часть дороги на улице Розы Люксембург в Пскове закроется с 24 апреля по 8 мая в связи с дорожными работами.

Кроме того, о безопасности на дорогах в майские праздники напомнили в Госавтоинспекции Псковской области.

В праздники также изменится расписание общественного транспорта. Режим работы «Псковпассажиравтотранс» с 26 апреля по 12 мая опубликовано здесь.