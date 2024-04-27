Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О безопасности на дорогах в майские праздники напомнили в Госавтоинспекции Псковской области

В дни майских праздников обостряется обстановка на дорогах, увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных трассах. За период с 1 по 10 мая прошлого года на дорогах Псковской области было зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими, в результате которых три человека погибли, 27 (в том числе шестеро несовершеннолетних) получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В прошлом году в майские праздники восемь ДТП было совершено нетрезвыми водителями. Столкновения стали основным видом дорожно-транспортного происшествия (десять ДТП, два человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести). Главными причинами совершения данных ДТП являются несоблюдение очерёдности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

«С наступлением тепла открывается дачный сезон, многие выезжают за пределы города, что приводит к заторовым ситуациям на выездах из города. Выехав за пределы города, водители пытаются восполнить упущенное время за счёт увеличения скорости. Помните, что желание «успеть как можно быстрее» может привести к потере близких людей и повлечь необратимые последствия на дороге», – подчеркнули в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 апреля, ребёнок 2015 года рождения госпитализирован в результате ДТП в Великолукском районе.

Также сегодня великолукский автоинспектор в свой день рождения вместе с коллегой помог женщине, у которой случился приступ эпилепсии. Мужчины в первую очередь вызвали скорую и оказали пострадавшей доврачебную помощь. Всё время до прибытия медиков сотрудники полиции находились рядом с женщиной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Выставка «Это всё весна…» открылась в Пскове
27 апреля 2024

Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» состоялась в Пустошке
27 апреля 2024

Псковская область присоединилась к Всероссийскому субботнику
27 апреля 2024

Работу спортивных НКО, их проекты и место в жизни региона обсудили в медиацентре ПАИ
27 апреля 2024

«Кошкин городок» открылся во дворе порховского музея
27 апреля 2024

Территорию Ботанического сада облагородили в Пскове
27 апреля 2024

Срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте в Пскове продлён до 16 мая
27 апреля 2024

Псковича осудили за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...