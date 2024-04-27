О безопасности на дорогах в майские праздники напомнили в Госавтоинспекции Псковской области

21:09, 27 апреля 2024, ПАИ

В дни майских праздников обостряется обстановка на дорогах, увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных трассах. За период с 1 по 10 мая прошлого года на дорогах Псковской области было зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими, в результате которых три человека погибли, 27 (в том числе шестеро несовершеннолетних) получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В прошлом году в майские праздники восемь ДТП было совершено нетрезвыми водителями. Столкновения стали основным видом дорожно-транспортного происшествия (десять ДТП, два человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести). Главными причинами совершения данных ДТП являются несоблюдение очерёдности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

«С наступлением тепла открывается дачный сезон, многие выезжают за пределы города, что приводит к заторовым ситуациям на выездах из города. Выехав за пределы города, водители пытаются восполнить упущенное время за счёт увеличения скорости. Помните, что желание «успеть как можно быстрее» может привести к потере близких людей и повлечь необратимые последствия на дороге», – подчеркнули в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 апреля, ребёнок 2015 года рождения госпитализирован в результате ДТП в Великолукском районе.

Также сегодня великолукский автоинспектор в свой день рождения вместе с коллегой помог женщине, у которой случился приступ эпилепсии. Мужчины в первую очередь вызвали скорую и оказали пострадавшей доврачебную помощь. Всё время до прибытия медиков сотрудники полиции находились рядом с женщиной.