Восемь лет колонии получил житель Палкинского района за убийство в новогоднюю ночь

16:46, 02 мая 2024, ПАИ

Восемь лет колонии получил житель Палкинского района за убийство в новогоднюю ночь, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



1 января 2024 года нетрезвый мужчина поссорился с сожительницей и трижду ударил ее ножом в шею. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.



Суд, исследовав собранные по делу доказательства, признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.