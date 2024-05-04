30 территорий Псковской области стали победителями голосования за объекты благоустройства

13:38, 04 мая 2024, ПАИ

30 общественных территорий Псковской области победили во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках президентского национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

За полтора месяца в голосовании смогли принять участие более 90 тысяч жителей региона. Эта цифра на 16 тысяч больше, чем в прошлом году, рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил каждого голосовавшего и волонтёров. Около 500 добровольцев зарегистрировались на платформе «Добро.РФ» и провели большую работу, чтобы помочь с проведением голосования, обратил внимание Михаил Ведерников.

Самыми активными среди голосующих стали жители Стругокрасненского муниципального округа. За ними вторую позицию занимают жители Локнянского муниципального округа. С близкими результатами прошло голосование также в Красногородском муниципальном округе, Палкинском и Куньинском районах.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За пять лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий – 244 общественных и 217 дворовых.