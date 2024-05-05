Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили безопасность в пасхальную ночь

09:33, 05 мая 2024, ПАИ

Росгвардейцы и полицейские обеспечили безопасности при проведении пасхальных мероприятий в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

В охране правопорядка и обеспечении безопасности граждан при проведении богослужений приняли участие сотрудники ОМОН «Кром» и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.

«Благодаря слаженной совместной работе росгвардейцев и сотрудников полиции общественный порядок и безопасность граждан при проведении религиозного праздника были обеспечены в полном объёме», – говорится в сообщении.