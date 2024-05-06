Псковичи назвали самый значимый для карьеры иностранный язык

09:24, 06 мая 2024, ПАИ

50% псковичей считают английский язык наиболее полезным для карьеры иностранным языком, следует из данных опроса SuperJob.

Вакансий, где требуется знание английского языка, большинство. При этом все большую востребованность у работодателей приобретает китайский язык, и уже каждый восьмой (12%) опрошенный пскович считает, что китайский может сыграть значимую роль в росте по службе.

Кроме того, псковичам назвали топ самых востребованных на российском рынке труда иностранных языков. Среди них на первом месте – английский, на втором – китайский, на третьем – немецкий, пятое и шестое – французский и испанский языки.

Ранее псковичи рассказали, стоит ли запрещать рекламные звонки и нужен ли налог на бездетность.