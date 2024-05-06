«Ольгинский десант» привёл в порядок братское захоронение в Псковском районе

09:40, 06 мая 2024, ПАИ

Бойцы студенческого отряда ПсковГУ «Ольгинский десант» в преддверии Дня Победы приняли участие в субботнике на братском захоронении в урочище Лочкино Серёдкинской волости Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Активисты очистили постамент памятника, отмыли мемориальные плиты с именами павших, покрасили скамейки, а также убрали прошлогоднюю опавшую листву и ветки на большой территории вокруг захоронения.

После завершения работ руководитель Псковского районного центра культуры Юрий Кремнев и депутат Псковского районного Собрания Виктор Герасимов рассказали ребятам о событиях Великой Отечественной войны, связанных с освобождением Псковского района, а также с историей создания мемориала.