Андрей Ермаков занял первое место в медиарейтинге исполнительной власти региона

13:50, 06 мая 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков занял первое место в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти по итогам апреля 2024 года. Его медиаиндекс – 890. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В апреле было много сюжетов с его участием: это и рабочая встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым, на которой Андрей Ермаков доложил главе региона о степени готовности Псковской области к проведению ЕГЭ, а также о ходе подготовки к строительству в Пскове флагманской школы для одаренных детей, и новости, связанные с региональным этапом конкурса «Учитель года России – 2024», и разоблачение фейка об издевательствах над инвалидом в псковской школе.

Вторую позицию в топ-15 медиарейтинга заняла председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 878), третье – руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс 864).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».