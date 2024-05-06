Андрей Ермаков занял первое место в медиарейтинге исполнительной власти региона
Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков занял первое место в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти по итогам апреля 2024 года. Его медиаиндекс – 890. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
В апреле было много сюжетов с его участием: это и рабочая встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым, на которой Андрей Ермаков доложил главе региона о степени готовности Псковской области к проведению ЕГЭ, а также о ходе подготовки к строительству в Пскове флагманской школы для одаренных детей, и новости, связанные с региональным этапом конкурса «Учитель года России – 2024», и разоблачение фейка об издевательствах над инвалидом в псковской школе.
Вторую позицию в топ-15 медиарейтинга заняла председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 878), третье – руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс 864).
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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