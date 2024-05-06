Эксперт: В Псковской области люди пока недостаточно знают о глэмпинге

15:52, 06 мая 2024, ПАИ

О развитии глэмпингов в Псковской области рассказал исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 мая.

«Формат сложный, у нас глэмпингов полноценных два, наверное. Всем кажется, что это просто: поставил палатку и народ пошёл, но у тебя отель-то остаётся. Продажи остаются, обслуживание всего этого добра. Надо в чистое поле приехать, бельё постирать, грубо говоря. У тебя куча проблем», – отметил гость радиоэфира.

Дмитрий Блицын добавил, что даже хорошо, что в регионе глэмпинг не очень популярен, потому что люди не совсем понимают, что это такое.

«Мы вошли в партнёрскую историю. Сейчас входим во второй сезон. Классное место, это в деревне Подчёрничье Палкинского района. Феноменальное место, сумасшедший вид. Если хочется природы... Олени бегают по участку. Тут у тебя что-то растёт, там ребята выращивают техническую коноплю. Это классное, феноменальное, экологическое место», – отметил гость радиоэфира и выразил надежду, что второй сезон будет лучше.

«Россия – страна возможностей. А Псковская область.... Россия начинается здесь, получается, все возможности начинаются здесь», – подчеркнул Дмитрий Блицын.

Ранее сообщалось, что при наличии соответствующего запроса у жителей и гостей Пскова в городе могут организовать ещё один глэмпинг.