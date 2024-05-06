Тренировочные сборы по авторалли пройдут в Себежском районе и Опочецком муниципальном округе с 6 по 8 мая

18:23, 06 мая 2024, ПАИ

С 6 по 8 мая на территории Себежского района и Опочецкого муниципального округа планируется проведение тренировочных сборов по авторалли. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств на некоторых участках автомобильных дорог регионального значения:

6 мая с 10:00 до 18:00 – на автодороге Пустошка – Себеж от деревни Балбуки до посёлка городского типа Идрица Себежского района;

7 мая с 10:00 до 18:00 – на автодороге Идрица – Лопатово от деревни Сутоки до деревни Старины и от деревни Жеглово до деревни Лопатово Себежского района;

8 мая с 10:00 до 18:00 – на автодороге Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого муниципального округа;

8 мая с 10:00 до 18:00 – на автодороге Глубокое – Водобег от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого муниципального округа.

Организация, обеспечивающая временное прекращение движения, – Федерация автоспорта Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с 24 апреля по 13 октября пройдут заезды всероссийских, международных и региональных соревнований по ралли.

Напомним, в Пустошкинском районе Псковской области в минувшие выходные состоялись соревнования по ралли «Голубые озера – 2024». Событие стало шестым этапом Кубка России по ралли и первым этапом Кубка Содружества «Трофей Александра Невского». На старт гонки вышли 73 автомобиля, в том числе пять экипажей из Псковской области и один из Республики Беларусь. Маршрут ралли состоял из восьми скоростных участков, включая новый, ранее незнакомый гонщикам.

В мае запланировано ралли «Псков-2024», куда войдут третий этап чемпионата России по ралли и второй этап Кубка Содружества по ралли.

Ралли «900 озёр» на территории Себежского района, Красногородского и Опочецкого муниципальных округов состоится в июле. Пилоты будут сражаться в рамках девятого этапа Кубка России по ралли и третьего этапа Кубка Содружества по ралли.

Ралли «Пушкинские Горы – 2024» в октябре станет финальным этапом как Кубка России, так и Кубка Содружества.