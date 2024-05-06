Михаил Ведерников и Андрей Турчак пообщались с десантниками – участниками СВО

20:30, 06 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак пообщались с военнослужащими 76-й десантно-штурмовой дивизии – участниками СВО сегодня, 6 мая. Неформальный разговор состоялся на одном из полигонов соединения, где бойцы, которые готовятся к выполнению задач в зоне спецоперации, проходят практический курс боевой, тактической и инженерной подготовки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Официальные гости понаблюдали за тренировкой, после чего в неформальной обстановке побеседовали с военнослужащими. Андрей Турчак, который возглавляет созданную по инициативе Владимира Путина рабочую группу по вопросам СВО, уточнил, какая помощь требуется со стороны федерального центра. Военные отметили, что оказываемых мер поддержки достаточно.

Глава региона подчеркнул, что власти Псковской области находятся на прямой связи с руководством 76-й дивизии, что позволяет оперативно отрабатывать заявки личного состава. Кроме того, губернатор напомнил, какая работа по поддержке семей военнослужащих ведётся в Псковской области.

Посетили почётные гости и полигон. Их познакомили с деятельностью отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» и регионального филиала центра «Воин». Псковская область стала первым регионом на Северо-Западе, где появилась подобная площадка для тренировок, где более 500 детей уже завершили обучение по программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание», ещё почти 800 стали участниками профильных смен «Время Героев».

Сейчас «Дружина» объединяет 1,8 тысячи сторонников в 11 межрайонных филиалах. Так, 1 300 человек из псковской АНО «Дружина» помогают полиции следить за правопорядком в регионе. С сентября по декабрь 2023 года к охране общественного порядка привлекались 108 дружинников из этой организации.

На полигоне активисты объединения показали знания основ безопасности, тактической медицины, а также навыки в сфере противодействия современным угрозам безопасности.

После официальные лица возложили цветы к памятнику «Купол» в Черёхе.

Напомним, Вечный огонь зажгли на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой в Острове сегодня, 6 мая.

Всего в России одновременно впервые зажжены в режиме постоянного горения Вечные огни в 22 мемориальных комплексах. К сетевому природному газу подключили объекты в Псковской области, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях.

Для символического зажжения привезена частица Вечного огня мемориала, открытого в честь 30-летия освобождения Пскова от фашизма.