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Общество

Комплекс гостевых домов появится в Островском районе

Комплекс гостевых домов появится в деревне Глушни Островского района, сообщил исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Комплекс гостевых домов появится в Островском районе. Фото: ПАИ

«В деревне Глушни будет комплекс гостевых домов с красивым садом. Дальше делаем интересный проект сети отелей. Более 1 100 городов России, везде должен быть свой парк. Я считаю, что он просится обязательно. А в каждом маленьком городе должен быть отель три звезды», – подчеркнул спикер.

На данный момент в работе находится восемь проектов, уточнил гость радиоэфира. Также он отметил, что сейчас идёт работа над строительством отеля и кафе в Пушкинских Горах. «Они в некотором смысле в стол ушли, но в такой активный стол, они могут оттуда просто взять и всё, пошли. То есть всё готово, всё доделано, всё посчитано даже, ждём, наверное, каких-то окончательных инвестиций, принятия решений», – пояснил гость радиоэфира.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории «четыре звезды». Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великой и Сороти. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займёт более 40 гектаров. В парк-отеле будет топовый ресторан, где шеф-поваром станет Алексей Алексеев, который открывал ресторан в Санкт-Петербурге.

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