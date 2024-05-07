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Уникальный открытый производственный комплекс может появиться в Пушкинских Горах к 2027 году

Уникальный открытый производственный комплекс может появиться в Пушкинских Горах к 2027 году. Планами по созданию необычного культурного учреждения поделился исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Открытый производственный комплекс может появиться в Пушкинских Горах к 2027 году. На фото: Дмитрий Блицын. Фото: ПАИ

«Есть классный проект. Сейчас мы активно им занимаемся. Мы хотим в Пушкинских Горах сделать открытый производственный комплекс, куда бы ты мог прийти как на экскурсию в океанариум, например. Приходишь, а там за стеклом кто-то сидр варит, кто-то хлеб печёт, кто-то пряники делает. То есть там можно будет увидеть то, что не посмотреть обычно вживую», – пояснил гость радиоэфира.

В настоящее время предприниматели ожидают ответа от правительства Псковской области. «Надеемся, что он будет положительный, потому что нам нужен участок. С ним всё сложно. Его, во-первых, найти надо. Во-вторых, должны быть коммуникации с производственными мощностями. Это ведь производство, там должно быть мощное электричество, газ, оборудованный подъезд и так далее», – подчеркнул Дмитрий Блицын.

По его словам, в случае положительного ответа от правительства региона и успешного заключения соглашения, первый камень в основание комплекса будет заложен уже в этом году. Проект планируется реализовать к 2027 году, однако есть вероятность, что удастся успеть построить его за один год, уточнил бизнесмен.

Ранее Дмитрий Блицын озвучил планы по строительству комплекса гостевых домов в деревне Глушни Островского района. Также он сообщил, что в скором времени в Острове будет запущен водный маршрут на каяках, в ходе которого туристы смогут проплыть под уникальными мостами Острова.

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