Борис Елкин: Вступление Владимира Путина в должность президента – гарантия устойчивого развития страны

13:12, 07 мая 2024, ПАИ

Вступление Владимира Путина в должность президента России – важное событие для современной России, заявил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Вступление Владимира Путина в должность президента после уверенной победы на выборах – важное событие для современной России. Это подтверждает поддержку его курса со стороны значительного числа избирателей и говорит о высокой стабильности власти», – подчеркнул Борис Елкин.

По его словам, вступление Владимира Путина в должность – это гарантия того, что будут продолжены долгосрочные программы, направленные на благополучие граждан, устойчивое экономическое и социальное развитие страны, уверенное движение вперёд.

«Убеждён, что лидерские качества Владимира Владимировича, мудрость и настойчивость в вопросах безопасности, независимости и целостности страны помогут укрепить позиции России на мировой арене и стать сильным и процветающим государством», – заключил глава Пскова.

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она проходила в Андреевском зале Кремля.

В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.